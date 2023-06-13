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Стенд РФ станет самым большим на выставке Food and Beverage West Africa

Стенд России на выставке Food and Beverage West Africa в Нигерии станет самым большим. Об этом сообщает The Guardian.

Стенд РФ станет самым большим на выставке Food and Beverage West Africa
© РИА Новости

В издании отметили, что РФ представит на выставке 11 российских производителей аграрной продукции под единым брендом «Сделано в России». Экспозицию разместят на площади в 380 квадратных метров.

В частности, РФ намерена презентовать свою мясную, молочную, масложировую, зерновую, зернобобовую и готовую продукцию, пищевые ингредиенты, алкогольные и безалкогольные напитки, оборудование для пищевой промышленности и упаковку.

Напомним, что выставка Food and Beverage West Africa пройдет в Лагосе с 13 по 15 июня. Стенд РФ разместят в Landmark Centre.

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