Стенд РФ станет самым большим на выставке Food and Beverage West Africa

Стенд России на выставке Food and Beverage West Africa в Нигерии станет самым большим. Об этом сообщает The Guardian.

В издании отметили, что РФ представит на выставке 11 российских производителей аграрной продукции под единым брендом «Сделано в России». Экспозицию разместят на площади в 380 квадратных метров.

В частности, РФ намерена презентовать свою мясную, молочную, масложировую, зерновую, зернобобовую и готовую продукцию, пищевые ингредиенты, алкогольные и безалкогольные напитки, оборудование для пищевой промышленности и упаковку.