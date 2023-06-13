Ограничительные меры со стороны Вашингтона мотивируют другие государства на поиск альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов, признала глава Минфина США Джанет Йеллен. Об этом пишет РИА «Новости».

Йеллен отметила, что после введения санкций попавшие под них страны вынуждены искать иные финансовые инструменты, «нежели доллар».

Глава Минфина подчеркнула, что в настоящее время большинство стран планеты не в состоянии найти значимые пути обхода использования доллара в качестве резервной валюты.