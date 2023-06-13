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В Минфине США признали, что санкции негативно влияют на доллар

Ограничительные меры со стороны Вашингтона мотивируют другие государства на поиск альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов, признала глава Минфина США Джанет Йеллен. Об этом пишет РИА «Новости».

Йеллен отметила, что после введения санкций попавшие под них страны вынуждены искать иные финансовые инструменты, «нежели доллар».

Эксперт прокомментировала крупнейшее сокращение депозитов в банках США

Глава Минфина подчеркнула, что в настоящее время большинство стран планеты не в состоянии найти значимые пути обхода использования доллара в качестве резервной валюты.

Ранее Йеллен сообщила, что в Вашингтоне обсуждают юридические последствия использования замороженных российских активов.

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