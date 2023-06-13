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Экономика Зимбабве перешла в фазу гиперинфляции

Профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса (США) Стив Ханке заявил, что в Зимбабве началась гиперинфляция. Об этом сообщает местный портал Bulawayo 24.

Экономика Зимбабве перешла в фазу гиперинфляции
© globallookpress.com

«Зимбабве официально вступила в фазу гиперинфляции, когда уровень инфляции повышается на 50% по сравнению с предыдущими 30 днями. Сейчас инфляция достигла 194% в месяц», – заявил Ханке.

При этом ухудшение экономической ситуации в Зимбабве происходит во время подготовки к президентским выборам, которые запланированы на 23 августа.

Напомним, что в начале июня власти Зимбабве решили ослабить контроль над обменным курсом национальной валюты по отношению к американскому доллару. Это привело к резкому росту цен на потребительском рынке. Цены на некоторые товары выросли в несколько раз – например, на прошлой неделе буханка хлеба в Зимбабве подорожала с 2 800 зимбабвийских долларов до 9 999.

Вслед за ростом цен началось сильное падение национальной валюты по отношению к доллару США. Согласно итогам последних валютных торгов, 1 доллар США стоит 4 868 зимбабвийских долларов.

Ранее президент Конго Дени Сассу-Нгессо анонсировал визит делегации глав нескольких стран Африки в Москву и Киев.

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