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Вашингтон не планирует вводить санкции против покупателей российской нефти

Соединенные Штаты полагают, что каждое государство делает свой выбор касательно поставок российской нефти, рассказал на брифинге глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. Он добавил, что на фоне этого США не намереваются вводить рестрикции против покупателей энергоресурса, пишет ТАСС.

Вашингтон принял решение по санкциям против покупателей российской нефти
© ТАСС

По данным агентства, журналисты попросили Миллера прокомментировать поставки нефти из России в Пакистан.

В США признали негативное влияюние санкций на доллар

Чиновник напомнил, что США неоднократно рассказывали об особенностях энергетической политики страны. В частности о том, что каждая страна имеет право делать выбор поставщиков на основе «личных обстоятельств в рамках импорта энергии».

По данным Миллера, поставки российской нефти в Пакистан осуществляются с существенной скидкой по отношению к рыночной цене. Таким образом, уточнил чиновник, введенный западными странами потолок цен на российскую нефть действует.

Вашингтон не вводил ограничительные меры в отношении экспорта энергоресурсов из России в другие государства, резюмировал глава пресс-службы.

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