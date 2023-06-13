Вашингтон принял решение по санкциям против покупателей российской нефти

Соединенные Штаты полагают, что каждое государство делает свой выбор касательно поставок российской нефти, рассказал на брифинге глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. Он добавил, что на фоне этого США не намереваются вводить рестрикции против покупателей энергоресурса, пишет ТАСС.

По данным агентства, журналисты попросили Миллера прокомментировать поставки нефти из России в Пакистан.

Чиновник напомнил, что США неоднократно рассказывали об особенностях энергетической политики страны. В частности о том, что каждая страна имеет право делать выбор поставщиков на основе «личных обстоятельств в рамках импорта энергии».

По данным Миллера, поставки российской нефти в Пакистан осуществляются с существенной скидкой по отношению к рыночной цене. Таким образом, уточнил чиновник, введенный западными странами потолок цен на российскую нефть действует.