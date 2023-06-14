Власти спрогнозировали поступление сверхплановых доходов в бюджет

Участники процесса исполнения федерального бюджета России сходятся во мнении, что по итогам года бюджет получит сверхплановые ненефтегазовые доходы, однако прогнозы относительно их величины дают разные. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно ожиданиям одних представителей власти, поступления составят минимум 1 триллион рублей, а других — максимум несколько сотен миллиардов рублей. Главной причиной прироста доходов издание называет более высокие темпы восстановления российской экономики, чем прогнозировали эксперты.

Среди других источников доходов — единоразовый сбор со сверхприбыли (windfall tax). Власти планируют собрать с бизнеса 300 миллиардов рублей, заплатить налог должны будут примерно 10 тысяч организаций. На какие цели будут направлены средства в итоге, пока не известно.

Кроме того, в бюджет поступят средства от сборов с производителей удобрений. Компании должны направить деньги в бюджет при превышении стоимости их продукции уровня отсечения в 450 долларов за тонну. Согласно плану, бюджет получит 120 миллиардов рублей, однако за пять месяцев туда поступило только 5 миллиардов рублей.

Эксперты также считают, что сверхплановые доходы бюджета будут сформированы за счет обещанных крупными компаниями дивидендов. Специалисты объяснили, что ненефтегазовые поступления смогут компенсировать выпадение доходов от продажи нефти и газа, и предупредили, что до конца года может сохраниться отставание нефтегазовых доходов от плана.