Анонсирован эксперимент по использованию цифровых финансовых активов
Власти задумались об использовании цифровых финансовых активов для проведения трансграничных расчетов. Как заявил «Известиям» замглавы регулятора Алексей Гузнов, данный законопроект уже готовится к первому чтению в Госдуме.
При этом он указал на необходимость внести корректировки в регулирование об экспериментально-правовых режимах.
Второй этап - проведение самого эксперимента. По словам зампреда Банка России, благодаря данному шагу эффективность внешнеторговой деятельности значительно повысится. Уточняется что внутри страны расчеты с ЦФА проводить не будут.
Во время тестирования будут обращаться цифровые валюты центральных банков и токены, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Депутат подчеркнул, что главным отличием таких активов от криптовалюты станет то, что инструмент будет обеспечен золотом, различными валютами или обязательствами компаний.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила о появлении в России первых цифровых финансовых активов (ЦФА), которые обеспечены жилой недвижимостью. Уточнялось, что первый в стране выпуск таких ЦФА состоялся на платформе «Атомайз».