Анонсирован эксперимент по использованию цифровых финансовых активов

Власти задумались об использовании цифровых финансовых активов для проведения трансграничных расчетов. Как заявил «Известиям» замглавы регулятора Алексей Гузнов, данный законопроект уже готовится к первому чтению в Госдуме.

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При этом он указал на необходимость внести корректировки в регулирование об экспериментально-правовых режимах.

Второй этап - проведение самого эксперимента. По словам зампреда Банка России, благодаря данному шагу эффективность внешнеторговой деятельности значительно повысится. Уточняется что внутри страны расчеты с ЦФА проводить не будут.

Во время тестирования будут обращаться цифровые валюты центральных банков и токены, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат подчеркнул, что главным отличием таких активов от криптовалюты станет то, что инструмент будет обеспечен золотом, различными валютами или обязательствами компаний.