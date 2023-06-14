В России ожидают продолжения продуктовой дефляции
Вице-премьер Виктория Абрамченко прогнозирует продолжение продуктовой дефляции в России в летний период и сентябре. Соответствующее заявление она сделала в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ.
По данным Росстата, в стране зафиксирована продуктовая дефляция. По итогам апреля цены упали на 0,22% в годовом выражении. В мае они снизились на 1,12% год к году.
Абрамченко обратила внимание на то, что власти еженедельно мониторят ситуацию с ценами на продовольствие.
По ее словам, прогнозы «очень хорошие».
Ранее сообщалось, что, согласно Весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии (ЕК) на 2023-2024 годы, грядущий спад российской экономики по итогам 2023 года оценивается в 0,9%. При этом в 2024 году ВВП страны начнет расти и затем достигнет 1,3%. Ранее ожидалось, что по итогам 2023 года спад российской экономики составит 3,2%, в 2024 году прогнозировался более умеренный рост - на 0,9%. Такие данные содержатся в документе, который был опубликован осенью.