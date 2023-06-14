В России ожидают продолжения продуктовой дефляции

Вице-премьер Виктория Абрамченко прогнозирует продолжение продуктовой дефляции в России в летний период и сентябре. Соответствующее заявление она сделала в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ.

По данным Росстата, в стране зафиксирована продуктовая дефляция. По итогам апреля цены упали на 0,22% в годовом выражении. В мае они снизились на 1,12% год к году.

Абрамченко обратила внимание на то, что власти еженедельно мониторят ситуацию с ценами на продовольствие.

По ее словам, прогнозы «очень хорошие».