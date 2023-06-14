РФС на ПМЭФ представил официальный мяч для матчей сборной России

Мяч от российской компании Jögel в среду был представлен на стенде Российского футбольного союза (РФС) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как рассказали ТАСС в РФС, мячом будут играть все сборные России с нового сезона. Ранее компания Jögel представила баскетбольный мяч, который будет использоваться на матчах Единой лиги ВТБ.

7 января президент РФС Александр Дюков сообщил ТАСС об отказе от использования экипировки Adidas, у национальной сборной будет новый технический спонсор.