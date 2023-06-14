На ПМЭФ открыли новую международную дискуссионную платформу "Росконгресс - УрбанХаб"

Новая международная дискуссионная платформа "Росконгресс - УрбанХаб" учреждена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил в среду управляющий партнер по сегменту "Регионы" ГК "ФСК" Алексей Алмазов на церемонии ее учреждения в рамках ПМЭФ.

"Международная дискуссионная платформа "Росконгресс - УрбанХаб" - это площадка, которой не хватало всем участникам рынка. Она поможет обеспечить взаимосвязи не только технические, но и между компаниями, государством и другими участниками сообщества, работающими в сфере урбанистики", - сказал он.

По словам эксперта, в течение четырех дней работы новой площадки на форуме будет происходить не только обмен опытом между различными компаниями, но и обсуждение проблем развития новых направлений урбанистической деятельности, таких как комплексное развитие территорий и цифровизация.

"Думаю у всех присутствующих здесь накопилось очень много вопросов, в том числе и к администрациям. Очень надеюсь, что данная площадка поможет нам больше погрузиться в эту проблематику", - подчеркнул Алмазов.