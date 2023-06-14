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Татарстан представил стенд с ИТ-разработками на ПМЭФ-2023

Цифровой стенд с разработками в области информационных технологий представил Татарстан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 14 июня.

Татарстан представил стенд с ИТ-разработками на ПМЭФ-2023
© РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Агентство Инвестиционного развития республики.

Компания ICL представила образец материнской платы, ноутбук и тонкий клиент.

Компания EMG продемонстрировала экспресс-ПЦР-анализатор, который определяет инфекционные заболевания в течение 45 минут, информирует «Бизнес Online».

Также университет Иннополис представил свои роботизированные образцы: роборуку, подводный беспилотник, конвертоплан, робота-баристу и программу «Нейрохудожник».

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор возглавил делегацию от региона на ПМЭФ.

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