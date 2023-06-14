Татарстан представил стенд с ИТ-разработками на ПМЭФ-2023

Цифровой стенд с разработками в области информационных технологий представил Татарстан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 14 июня.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Агентство Инвестиционного развития республики.

Компания ICL представила образец материнской платы, ноутбук и тонкий клиент.

Компания EMG продемонстрировала экспресс-ПЦР-анализатор, который определяет инфекционные заболевания в течение 45 минут, информирует «Бизнес Online».

Также университет Иннополис представил свои роботизированные образцы: роборуку, подводный беспилотник, конвертоплан, робота-баристу и программу «Нейрохудожник».