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ЦБ не планирует смягчение действующих валютных ограничений

Банк России считает действующие валютные ограничения отвечающими текущей ситуации, связанной с санкциями. Значимых изменений не ожидается, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на брифинге по итогам прошедших в Екатеринбурге общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики.

ЦБ не планирует смягчение действующих валютных ограничений
© РИА Новости

"На текущий момент мы считаем, что действующие валютные ограничения отвечают текущей конфигурации санкций. Те ограничения, которые остаются, связаны с сохраняющимися последствиями санкций для функционирования финансового сектора. Значимых изменений мы не ожидаем", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности смягчении валютных ограничений.

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