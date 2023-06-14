Новак не приедет на ПМЭФ

Вице-премьер России Александр Новак не приедет на Петербургский экономический форум (ПМЭФ) из-за болезни, пишет «Интерфакс» со ссылкой на его представителя.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что каждое выступление Путина в рамках форума имеет высокую важность «для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России» и его предстоящая речь не станет исключением.