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Новак не приедет на ПМЭФ

Вице-премьер России Александр Новак не приедет на Петербургский экономический форум (ПМЭФ) из-за болезни, пишет «Интерфакс» со ссылкой на его представителя.

Новак планировал поучаствовать во флагманской сессии «Мировая экономика в эпоху глобального перелома. Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что каждое выступление Путина в рамках форума имеет высокую важность «для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России» и его предстоящая речь не станет исключением.

Гостям ПМЭФ предложили пообедать за 4500 рублей

Форум проходит с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге.

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