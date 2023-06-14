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Калужская область на ПМЭФ положила в инвестпортфель три соглашения

В первый день работы Петербургского международного экономического форума калужской делегацией были подписаны три инвестиционных соглашения, предусматривающие привлечение в региональную экономику более 20 миллиардов рублей. И все три — с компанией «Фармасинтез».

Калужская область на ПМЭФ положила в инвестпортфель три соглашения
© из телеграм-канала В.Шапши

«В индустриальном парке "Воротынск" планируется построить два производства: по выпуску активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Создать 2000 рабочих мест»,
- написал в своем телеграм-канале возглавляющий калужскую делегацию Владислав Шапша.

Губернатор напомнил, что фармкластер Калужской области сейчас объединяет около 70 предприятий.

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