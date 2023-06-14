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Подмосковье подпишет на ПМЭФ соглашения на 150 млрд рублей

Московская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвестиционных соглашений более чем на 150 миллиардов рублей, что обеспечит Подмосковье 18 тысячами новых рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, передает «360».

Подмосковье подпишет на ПМЭФ соглашения на 150 млрд рублей
© Тимур Ханов/ПГ Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/podmoskove-podpishet-na-pmef-soglasheniya-na-150-mlrd-rubley.html

По его словам, будет подписано 36 соглашений, в том числе с зарубежными компаниями. Речь идет об инвестициях в самые разные сферы: сельское хозяйство, машино- и авиастроение, логистика, медицина, промышленность.

«Все встречи и договоренности, которыми мы в прежние годы здесь заручились, в большинстве своем дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест», — подчеркнул Воробьев.

Как ранее сообщалось, свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран, сообщается в официальном Telegram-канале Фонда Росконгресс.

XXVI Петербургский экономический форум открылся в Северной столице 14 июня. На протяжении четырех дней конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» станет ведущей площадкой для общения и взаимодействия представителей высших деловых кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов, подписания соглашений и совместной работы над вопросами, стоящими сегодня перед Россией и миром в целом.

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