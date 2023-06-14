Захарова на ПМЭФ предложила переименовать лист нетрудоспособности по декрету

"Я понимаю, возможно, это мелочь, но для меня мелочь загадочная. Почему, когда мы уходим рожать, нам выписывают листок нетрудоспособности? Я не могу это понять. Кто нетрудоспособен? Тянешь работу, тебе звонят, ты консультируешь, дома тянешь, тут же на работу выскакиваешь. Можно это как-то переназвать?" - сказала Захарова под аплодисменты собравшихся.



"Почему женщина, которая занимается трудом, воспитанием ребенка, когда он еще в утробе, получает бумажку, что она нетрудоспособна? Да она трудяга в нескольких проекциях", - добавила дипломат.