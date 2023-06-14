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Захарова на ПМЭФ предложила переназвать листок нетрудоспособности по декрету

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии "Роль женщин в формировании будущего России" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложила сменить название листка нетрудоспособности для женщин по декрету.

Захарова на ПМЭФ предложила переименовать лист нетрудоспособности по декрету
© РИА Новости

"Я понимаю, возможно, это мелочь, но для меня мелочь загадочная. Почему, когда мы уходим рожать, нам выписывают листок нетрудоспособности? Я не могу это понять. Кто нетрудоспособен? Тянешь работу, тебе звонят, ты консультируешь, дома тянешь, тут же на работу выскакиваешь. Можно это как-то переназвать?" - сказала Захарова под аплодисменты собравшихся.

"Почему женщина, которая занимается трудом, воспитанием ребенка, когда он еще в утробе, получает бумажку, что она нетрудоспособна? Да она трудяга в нескольких проекциях", - добавила дипломат.

Эта сессия в рамках ПМЭФ вызвала ажиотаж среди участников и гостей форума. Многим не хватало стульев, приходилось стоять в коридоре. Модератор предложил считать это мероприятие одним из самых душевных на форуме.

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