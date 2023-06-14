Матвиенко: широкое участие стран в ПМЭФ подтверждает, что изолировать РФ не удалось

"Знаю, что [это] первое ваше посещение России. Я очень рада, что пунктом вашей программы будет посещение Санкт-Петербурга, моего родного города, и участие в 26-м Петербургском международном экономическом форуме. Петербургский форум уже завоевал авторитет как важнейшая международная площадка для делового мира. И несмотря на все попытки изолировать Россию, ничего не получилось: более 17 тыс. участников из 130 государств уже заявили о своем участии в этом форуме", - сказала спикер Совфеда в ходе встречи.