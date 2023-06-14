«Большая стройка» на Родине России: что Новгородская область презентует на ПМЭФ-2023

Стенд Новгородской области на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году представил концепцию «Большой стройки». На нем презентованы три главных проекта, которые реализуются в регионе прямо сейчас. «ФедералПресс» подробно рассказывает о них и соглашениях, которые Новгородчина заключает на ПМЭФ.

© ФедералПресс / Анна Крючкова

Большие стройки Новгородской области

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Для художественного воплощения концепции «Большой стройки» на стенде Новгородской области повесили фреску в советском стиле, привлекли актера-мима в образе рабочего.

«Регион презентует свои самые крупные реализуемые проекты. Это создание особой экономической зоны «Новгородская», университетский кампус, инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника Валдай», реконструкция Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского», – подчеркивают в правительстве Новгородской области.

В ОЭЗ «Новгородская» первый производственный корпус готов на 80 %. По планам, к сентябрю инвесторы получат доступ к помещениям и смогут завозить оборудование для строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Сейчас в зоне два резидента – ООО «Префабрика Северо-Запад» и ООО «Новгородские электросистемы».

Также в Великом Новгороде продолжаются подготовительные работы к строительству современного университетского кампуса, который планируют возвести к 2026 году. В нем будут готовить кадры не только для особой экономической зоны «Новгородская», но и в целом для промышленных предприятий региона. Внутри оборудуют технопарк, площади для саморазвития, фитнес-клуб, бассейн, фудкорты, парикмахерскую, химчистку, стоматологию и многое другое. В четвертом квартале этого года будет получено разрешение на строительство, пока же на территории провели демонтаж старых сооружений. Общая стоимость проекта – 10 млрд рублей.

Инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника Валдай» включает в себя «Бизнес-Инкубатор», Новгородскую техническую школу, а также земельный участок площадью 68 га в городе Валдай Новгородской области. На начало 2023 года резидентами ИНТЦ стали 12 компаний, к концу 2023-го, по планам, их число вырастет до 25.

Реконструкция театра драмы имени Ф. М. Достоевского займет два года. Стоимость работ составит 3,4 млрд рублей. У здания обновят фасад, внутри проведут ремонт зрительного зала и сцены.

Отмечается, что стенд Новгородской области сегодня посетил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Помощь Запорожской области

Первое соглашение на ПМЭФ губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. В этом регионе находится подшефный Новгородчине Запорожский район. В документе говорится о взаимодействии по таким направлениям как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и другим.

«Мы хорошо понимаем, что помимо истории должна быть жизнь сейчас: дети должны учиться в школе, люди должны работать», – отметил Никитин.

Отмечается, что Новгородская область начала свою работу в Запорожской области в июле прошлого года.

«В трудную минуту новгородцы первыми откликнулись и помогали чем могли: досками, кирпичами, финансами, специалистами», – сказал Евгений Балицкий.

Обмен опытом с Рязанской областью и новые договоры

Также Андрей Никитин и губернатор Рязанской области Павел Малков утвердили план совместных мероприятий на 2023–2025 годы. Среди них – обмен опытом в различных отраслях, в том числе, по внедрению принципов «бережливого производства» в медицинских организациях, взаимодействие между кванториумами, участие творческих коллективов и исполнителей в фестивалях и конкурсах.