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Минфин объяснил отказ от идеи повысить НДФЛ для уехавших россиян

В России отказались от идеи повысить НДФЛ для уехавших россиян до 30 процентов, так как это решение могло бы привести к усилению оттока кадров за рубеж и потере налогов, Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ.

Если ввести повышенную ставку налога для релокантов, потерявших налоговое резидентство, их российские работодатели начнут создать филиалы за рубежом и трудоустраивать сотрудников там. Это приведет к потере российским бюджетом не только НДФЛ, но и страховых взносов. Чтобы избежать таких последствий, власти приняли решение оставить единую ставку для резидентов и нерезидентов.

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