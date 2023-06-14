Минфин объяснил отказ от идеи повысить НДФЛ для уехавших россиян

В России отказались от идеи повысить НДФЛ для уехавших россиян до 30 процентов, так как это решение могло бы привести к усилению оттока кадров за рубеж и потере налогов, Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ.

Если ввести повышенную ставку налога для релокантов, потерявших налоговое резидентство, их российские работодатели начнут создать филиалы за рубежом и трудоустраивать сотрудников там. Это приведет к потере российским бюджетом не только НДФЛ, но и страховых взносов. Чтобы избежать таких последствий, власти приняли решение оставить единую ставку для резидентов и нерезидентов.