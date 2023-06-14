Волгоградская делегация начала работу на ПМЭФ-2023

На полях ПМЭФ состоятся рабочие встречи Андрея Бочарова с руководителями регионов, финансовых институтов и корпораций. Волгоградская область также представит свой позитивный опыт развития территории и инфраструктурных проектов в туристической сфере.

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На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге наш регион участвует ежегодно, используя площадку как старт для реализации новых программ развития. Например, по итогам ПМЭФ-2022 было принято решение о строительстве в Волгоградской области первого в ЮФО комплекса по сжижению природного газа, были достигнуты договоренности о расширении программы газификации. Наработанные на полях ПМЭФ соглашения работают на повышение инвестиционной привлекательности региона: по данным пресс-службы областной администрации, в январе-марте 2023 года уровень инвестиций в волгоградскую экономику превысил 46 млрд рублей, это на 57% больше, чем за тот же период 2022 года.

В среду, 14 июня участники волгоградской делегации начали работу на ПМЭФ, сегодня работают площадки по развитию IT-сектора и цифровой экономики. Напомним, в мае губернатор Андрей Бочаров и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровой трансформации, научно-исследовательской и инновационной деятельности.

16 июня участие в пленарном заседании ПМЭФ примет губернатор Андрей Бочаров.