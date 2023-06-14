На ПМЭФ предложили уходить от термина «импортозамещение»

«(Например) Королев (Сергей Королев, ученый и конструктор в области ракетостроения и космонавтики, главный конструктор первых ракет-носителей и пилотируемых космических кораблей) ничего не замещал, он придумывал новое, как и все гении, которые обеспечивали нам технологический прорыв. Они не замещали, они сами были двигателями, генераторами идей», – заключил он.