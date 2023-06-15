Экономист предрекла резкое снижение цен на продукты в России

В России летом и осенью текущего года можно ждать снижения цен на продукты питания на фоне роста покупательской способности, сообщают «Известия».

Как сообщила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, один из главных факторов, сдерживающих рост цен на продовольствие в стране — переходящие остатки рекордного урожая зерновых 2023 года. В текущем году в России ожидается также неплохой урожай зерновых. Еще один фактор — снижение мировых цен на продовольствие.

С другой стороны, ослабление курса рубля, рост логистических затрат и затрат на рабочую силу, а также повышение оптовых цен на топливо внутри России могут приводить к увеличению цен на некоторые виды сельскохозяйственной продукции.