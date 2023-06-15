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Экономист предрекла резкое снижение цен на продукты в России

В России летом и осенью текущего года можно ждать снижения цен на продукты питания на фоне роста покупательской способности, сообщают «Известия».

Экономист предрекла резкое снижение цен на продукты в России
© РИА Новости

Как сообщила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, один из главных факторов, сдерживающих рост цен на продовольствие в стране — переходящие остатки рекордного урожая зерновых 2023 года. В текущем году в России ожидается также неплохой урожай зерновых. Еще один фактор — снижение мировых цен на продовольствие.

С другой стороны, ослабление курса рубля, рост логистических затрат и затрат на рабочую силу, а также повышение оптовых цен на топливо внутри России могут приводить к увеличению цен на некоторые виды сельскохозяйственной продукции.

Беленькая указала, что сезонное снижение цен на продукты питания в августе-сентябре по отношению к предыдущему месяцу вполне возможно и в этот раз, но не факт, что сохранится продовольственная дефляция по отношению к предыдущему году. Если дефляция на продукты питания продолжится летом и осенью, это создаст предпосылки для сдерживания инфляции в стране. Инфляцию удастся сдержать в том числе благодаря продуктовой дефляции, если не появятся другие факторы, способные «разогнать» данный показатель.

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