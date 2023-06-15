В России ожидается рост ключевой ставки

Ключевая ставка Банка России к концу текущего года может увеличиться на 0,25-1,25% и составить 7,75-8,75% годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя «Росбанка» Наталью Воеводину.

Она напомнила, что в апрельском прогнозе регулятора говорилось, что ставка будет в диапазоне 7,3—8,2%».