Глава МИД Венгрии отправился в Петербург на ПМЭФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что 15 июня отправился в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом он написал в одном из своих аккаунтов в соцсетях.

«Энергоснабжение Венгрии - это не идеологический или политический вопрос, потому что топить по-прежнему можно только газом», - подчеркнул министр.

Он отметил, что посетит ПМЭФ уже в седьмой раз.

Из программы ПМЭФ следует, что глава МИД Венгрии выступит в рамках программы «Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего». По данным Bloomberg, в своем выступлении он призовет к мирным переговорам.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает «новый железный занавес» между Востоком и Западом.

По словам министра, из-за своего географического положения Венгрия всегда выступала за сотрудничество Европы и Азии, а украинский кризис отражается на стране больше, чем на многих других государствах.