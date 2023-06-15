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Глава МИД Венгрии отправился в Петербург на ПМЭФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что 15 июня отправился в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом он написал в одном из своих аккаунтов в соцсетях.

«Энергоснабжение Венгрии - это не идеологический или политический вопрос, потому что топить по-прежнему можно только газом», - подчеркнул министр.

Он отметил, что посетит ПМЭФ уже в седьмой раз.

Из программы ПМЭФ следует, что глава МИД Венгрии выступит в рамках программы «Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего». По данным Bloomberg, в своем выступлении он призовет к мирным переговорам.

Ушаков сообщил об участии в ПМЭФ высокопоставленных лиц более, чем из 15 стран

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает «новый железный занавес» между Востоком и Западом.

По словам министра, из-за своего географического положения Венгрия всегда выступала за сотрудничество Европы и Азии, а украинский кризис отражается на стране больше, чем на многих других государствах.

Он подчеркивал, что в ЕС «приняли уже достаточно санкций» и теперь необходимо сосредоточиться на том, как добиться мира.

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