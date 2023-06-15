Оценена польза от исламских инвестиций в Россию
Исламские инвестиции могли бы стать хорошей заменой финансированию из западных источников. Об этом заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.
И это актуально на фоне того, что финансирование из западных источников стало недоступно в связи с рестрикциями в отношении российской стороны, указал он.
По словам Зарипова, страна нуждается во внешних инвестициях, «от них зависит будущее экономики России».
Он отметил, что внешние инвестиции «придут только с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии». В этой связи важной задачей государства является оказание помощи в развитии «исламских финансов», добавил Зарипов.
Ранее президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что около половины (46%) прямых инвестиций из Китая в Россию вкладываются в деятельность по операциям с недвижимостью ($993 млн), 9% — в строительство ($203 млн).