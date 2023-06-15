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Решетников: экономика России адекватно себя ведет и работает

Российская экономика на сегодня адекватно себя ведет и работает. С таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Решетников.

Решетников: экономика России адекватно себя ведет и работает
© РИА Новости

«Наша экономика вполне адекватно ведет себя и работает. <…> У нас восстановился внутренний рост», — подчеркнул Максим Решетников во время XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ). Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

Решетников отметил, что восстановлению российской экономики помог акцент на внутренний рынок страны. Кроме того, грамотные действия и вложенные средства помогли экономике РФ восстановиться во время распространения коронавирусной инфекции, а также после пандемии.

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