Решетников раскрыл секрет роста ВВП России

«Если говорить об экономической динамике, со второго полугодия прошлого года идет рост [ВВП]. Источниками этого роста является внутренний спрос. Это не только бюджетные расходы, но и нормализация сберегательной модели поведения. Люди восстанавливали сбережения, откладывали деньги, а сейчас активно их тратят. Если посмотреть показатель потребительского рынка, то можно сказать, что докризисный уровень превышен на полтора процента», — заявил Решетников «Известиям».