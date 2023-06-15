ПМЭФ-2023: Ростовская область представила инвестпроекты на 720 млрд рублей

Ростовская область, 15 июня 2023. DON24.RU. На Петербургском международном экономическом форуме-2023 Ростовская область представила проекты с общим объемом инвестиций около 720 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития региона, многие проекты связаны с развитием промышленного производства и выпуском импортозамещающей продукции. Речь идет о таких отраслях как микроэлектроника, возобновляемая энергетика, производство стройматериалов.