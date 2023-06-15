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ПМЭФ-2023: Ростовская область представила инвестпроекты на 720 млрд рублей

Ростовская область, 15 июня 2023. DON24.RU. На Петербургском международном экономическом форуме-2023 Ростовская область представила проекты с общим объемом инвестиций около 720 млрд рублей.

ПМЭФ-2023: Ростовская область представила инвестпроекты на 720 млрд рублей
© РИА Новости

Как сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития региона, многие проекты связаны с развитием промышленного производства и выпуском импортозамещающей продукции. Речь идет о таких отраслях как микроэлектроника, возобновляемая энергетика, производство стройматериалов.

Помимо того, донской регион презентует потенциальным инвесторам возможности своих индустриальных территорий, включая технопарки.

XXVI Петербургский международный экономический форум открылся 14 июня. Делегацию Ростовской области на ПМЭФ-2023 возглавляет губернатор Василий Голубев.

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