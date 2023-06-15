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Набиуллина заявила на ПМЭФ о необходимости России двигаться в сторону приватизации

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), что стране необходимо двигаться в сторону приватизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина выступила за политику приватизации в России
© РИА Новости

ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам», — высказала мнение Набиуллина.

В ходе этого же выступления Набиуллина заявила, что российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Глава ЦБ отметила, что структурная перестройка экономики России идет быстрее ожиданий, а негативные прогнозы не оправдались.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в марте допускал завершение периода адаптации российской экономики к внешнему давлению и переход на «новый путь развития» в 2024 году. При этом Мишустин прогнозировал ослабление попыток других стран «воздействовать на Россию».

Министр иностранных дел Сергей Лавров в январе подчеркнул, что последствия антироссийских санкций «удалось ограничить».

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