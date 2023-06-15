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Силуанов назвал возвращение пессимистов основным KPI для экономики России

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал основным KPI для российской экономики возвращение в страну пессимистов.

"KPI - задача, чтобы пессимисты вернулись", - заявил Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума.

Силуанов назвал главную экономическую задачу России

"Почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись. Важен широкий оптимизм населения. Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно", - добавил помощник президента РФ Максим Орешкин.

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