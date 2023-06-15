Силуанов назвал возвращение пессимистов основным KPI для экономики России

"Почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись. Важен широкий оптимизм населения. Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно", - добавил помощник президента РФ Максим Орешкин.