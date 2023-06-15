Решетников рассказал, что будет с инвестициями при увеличении налоговой нагрузки на бизнес

Решетников: увеличение налоговой нагрузки на бизнес подорвет рост частных инвестиций
Министр экономического развития Максим Решетников считает, что любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес способно подорвать рост частных инвестиций. Об этом Решетников заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), передает ТАСС.
Министр отметил, что вопрос стабильности налоговой политики является ключевым вопросом стимулирования частных инвестиций.
«Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес подорвет рост частных инвестиций», — сказал он.
Ранее Максим Решетников в ходе визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай заявлял, что российские власти учитывают китайский опыт в управлении экономикой. Глава Министерства экономического развития РФ отмечал, что Россия адаптировала принципы Китая в управлении экономикой.
В качестве примера Решетников привел более длительные сроки планирования — период до 2030 теперь рассматривается как среднесрочный, а стратегическое планирование строится до 2040-2045 годов.