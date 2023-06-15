Силуанов сказал, что является основным KPI для экономики РФ
Возвращение в страну «пессимистов» - основной KPI для российской экономики. С таким заявлением на сессии Петербургского международного экономического форума выступил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.
KPI (Key Performance Indicator) обозначает «ключевой показатель деятельности».
Помощник президента РФ Максим Орешкин, в свою очередь, обратил внимание на то, что «уже почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись».
«Важен широкий оптимизм населения. Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно», - указал он.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о восстановлении российской экономики. По словам председателя ЦБ, докризисного уровня она достигнет в 2024 году. Набиуллина отметила, что точками роста в текущих условиях стали внутренний туризм, металлургия и машиностроение, деловая активность выросла во многих базовых сферах.