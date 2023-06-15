$84.32+0.6891.07+0.68

Силуанов сказал, что является основным KPI для экономики РФ

Возвращение в страну «пессимистов» - основной KPI для российской экономики. С таким заявлением на сессии Петербургского международного экономического форума выступил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

KPI (Key Performance Indicator) обозначает «ключевой показатель деятельности».

Помощник президента РФ Максим Орешкин, в свою очередь, обратил внимание на то, что «уже почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись».

«Важен широкий оптимизм населения. Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно», - указал он.

Силуанов назвал главную экономическую задачу России

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о восстановлении российской экономики. По словам председателя ЦБ, докризисного уровня она достигнет в 2024 году. Набиуллина отметила, что точками роста в текущих условиях стали внутренний туризм, металлургия и машиностроение, деловая активность выросла во многих базовых сферах.

2
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители