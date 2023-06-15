Возвращение в страну «пессимистов» - основной KPI для российской экономики. С таким заявлением на сессии Петербургского международного экономического форума выступил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

KPI (Key Performance Indicator) обозначает «ключевой показатель деятельности».

Помощник президента РФ Максим Орешкин, в свою очередь, обратил внимание на то, что «уже почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись».

«Важен широкий оптимизм населения. Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно», - указал он.