В РФ ожидают запуск механизма финансирования промышленных проектов в ЕАЭС

Оверчук ожидает запуск механизма финансирования промышленных проектов в ЕАЭС в 2024 году
Российская сторона рассчитывает, что механизм финансовой поддержки проектов промышленной кооперации, которые будут затрагивать три и более страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заработает с 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Комментируя соответствующую тему, вице-премьер отметил, что в мае лидерами ЕАЭС было оформлено "важнейшее решение" по оказанию финансовой поддержки проектам промышленной кооперации для формирования внутри объединения кооперационных цепочек, которые позволят совместно создавать высокотехнологичные продукты.
"Определен источник финансирования. Рассчитываем, что с учетом того, что все документы подписаны на уровне глав государств, механизм сможет заработать уже с 2024 года. Это совершенно серьезно", - подчеркнул он.
Оверчук также отметил, что российская сторона уделяет "первостепенное значение" развитию и укреплению связей с надежными торговыми партнерами.
"Наш приоритет нацелен на повышение устойчивости и стабильности международных цепочек создания добавленной стоимости", - добавил он.