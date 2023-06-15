В РФ ожидают запуск механизма финансирования промышленных проектов в ЕАЭС

Российская сторона рассчитывает, что механизм финансовой поддержки проектов промышленной кооперации, которые будут затрагивать три и более страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заработает с 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).