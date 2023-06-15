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За порядком в небе над ПМЭФ-2023 будут наблюдать с аэростата «Око»

Участники экономического форума в Петербурге заметили в небе над площадкой ПМЭФ неопознанный летающий объект. Выяснилось, что это не опасное НЛО, а дирижабль Росгвардии, который будет способствовать безопасности всех присутствующих на площадках статусного мероприятия.

За порядком в небе над ПМЭФ-2023 наблюдают с аэростата «Око»
© fedpress.ru

«Силовики будут вести наблюдение с воздуха. Комплекс высотного наблюдения Росгвардии позволяет распознавать лица на массовых мероприятиях», – сообщает телеграм-канал «True Питер».

Как писала «Фонтанка», аэростат в районе Пулково, Пушкина и Шушар заметили бдительные жители за несколько дней до ПМЭФ. Некоторые даже сообщили в полицию.

Высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата поднимается на высоту 300 метров, дальность видения до пяти километров. Сообщается, что в 2020 году этот летательный аппарат использовали для поиска нарушителей самоизоляции. Также «ОКО» взирало за порядком на крупных мероприятиях: чемпионате мира по футболу, авиакосмическом салоне МАКС и фестивале «Нашествие».

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