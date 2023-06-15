Песков прокомментировал идею новой приватизации

Перед тем, как приступать к приватизации, необходимо решить вопросы рентабельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так. И приватизация всегда является конечным результатом, может быть, за исключением ряда отраслей, где частный сектор просто не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли", – приводит ТАСС заявление Пескова на полях ПМЭФ.
По словам Пескова, дальнейший анализ должны проводить эксперты. Он также назвал приватизацию "логичным путем" и отметил, что такие вопросы всегда стоят на повестке дня.
Ранее о необходимости провести приватизацию заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это важно для стимулирования частной инициативы. До этого Набиуллина заявила о развитии экономики России по сценарию ускоренной адаптации. Как объяснила она, сценарий мирового экономического кризиса не реализовался.