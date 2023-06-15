Песков прокомментировал идею новой приватизации

"Действительно, в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так. И приватизация всегда является конечным результатом, может быть, за исключением ряда отраслей, где частный сектор просто не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли", – приводит ТАСС заявление Пескова на полях ПМЭФ.