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Песков назвал главным в вопросе приватизации "не разбазаривать государственное добро"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение ЦБ ввести в России политику приватизации.

"Действительно, в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так. Приватизация является конечным результатом, но может за исключением ряда отраслей, где частный сектор не может физически обеспечивать консолидацию развития отрасли", - сказал представитель Кремля.

По его словам, этим вопросом будут заниматься эксперты, подобные идеи неоднократно появлялись в повестке дня.

Набиуллина выступила за политику приватизации в России

"Дальше вопрос рентабельности, главное не разбазаривать государственное добро за бесценок", - подчеркнул Песков.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), что стране необходимо двигаться в сторону приватизации.

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