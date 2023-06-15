Песков назвал главным в вопросе приватизации "не разбазаривать государственное добро"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение ЦБ ввести в России политику приватизации.
"Действительно, в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так. Приватизация является конечным результатом, но может за исключением ряда отраслей, где частный сектор не может физически обеспечивать консолидацию развития отрасли", - сказал представитель Кремля.
По его словам, этим вопросом будут заниматься эксперты, подобные идеи неоднократно появлялись в повестке дня.
"Дальше вопрос рентабельности, главное не разбазаривать государственное добро за бесценок", - подчеркнул Песков.
Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), что стране необходимо двигаться в сторону приватизации.