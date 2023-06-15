"Действительно, в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так. Приватизация является конечным результатом, но может за исключением ряда отраслей, где частный сектор не может физически обеспечивать консолидацию развития отрасли", - сказал представитель Кремля.