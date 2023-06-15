Москва заключила на ПМЭФ соглашения о развитии беспилотных авиасистем с пятью регионами

Правительство Москвы заключило соглашения о развитии беспилотных авиасистем с Башкортостаном, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Тульской областями, передает в четверг корреспондент ТАСС. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023)/

Как передает корреспондент ТАСС, в церемониях подписания приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и высшие должностные лица субъектов РФ, в числе которых: губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, глава Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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"Соглашения предусматривают реализацию совместных проектов развития отечественной отрасли беспилотной авиации, включая организацию проведения летных испытаний на базе региональных аэродромов и индустриального парка "Руднево", в котором создается Федеральный центр беспилотных авиационных систем с особой зоной свободных полетов площадью более 100 га и высотой до 500 м", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Там заверили, что деятельность резидентов федерального центра будет сконцентрирована на разработке и создании новых моделей БПЛА различного назначения, совершенствовании авионики и внедрении технологий искусственного интеллекта. На базе центра объединятся ведущие российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ, что будет способствовать сокращению отставания от мировых лидеров отрасли и снизит зависимость от импорта критических технологий.

Рост числа БПЛА

"Сегодня в России в гражданском обороте насчитывается свыше 40 тыс. беспилотников различного назначения. За 5 лет производство БПЛА выросло в 2,5 раза, превысив 20 тыс. аппаратов в год. В Москве производство также выросло - более чем в 4 раза", - отметили в мэрии.

Также в пресс-службе добавили, что Москва является одним из крупнейших рынков эксплуатации беспилотников. Их использует как частный бизнес, так и многие отрасли городского хозяйства. С высоты птичьего полета дроны делают снимки, берут пробы воздуха, определяют скорость ветра, выполняют множество других задач.

"Правительство Москвы активно применяет беспилотные авиационные системы уже более 6 лет. Дроны используются для выявления объектов самовольного строительства, фактов нецелевого использования земельных участков, контроля строительных объектов, что позволяет существенно снизить процент нарушений. Например, с помощью беспилотников за полгода в Москве была проведена инвентаризация более 500 тыс. объектов капитального строительства, в то время традиционными методами эта работа заняла бы более 20 лет", - заявили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Также с использованием беспилотных авиационных систем был реализован один из ключевых технологичных проектов в системе управления столицей - "Цифровой двойник Москвы". Потому в мэрии считают, что столица была определена в качестве основного центра развития критически важной отрасли промышленности - беспилотных авиационных систем - неслучайно.

"В ближайшие годы в столице будет создана полноценная научно-производственная экосистема, обеспечивающая полный цикл разработки, испытаний, сертификации и серийного выпуска различных видов беспилотной техники. Кроме того, разработка беспилотников может стать катализатором развития сквозных технологий в области разработки систем накопления энергии, двигателестроения, аэронавигационных и других технологий", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

ПМЭФ-2023