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Нового технического спонсора сборных России по футболу представили на ПМЭФ

Стал известен новый технический спонсор российских футбольных сборных разных возрастов.

Нового технического спонсора сборных РФ по футболу представили на ПМЭФ
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заключил 15 июня соглашение о техническом партнерстве с представителями немецкой компанией Jogel. Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Jogel, сменивший Adidas. станет экипировать 27 национальных футбольных команд России.

Клубы и сборные РФ временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Недопуск к соревнованиям связан с проведением СВО на Украине.

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