Нового технического спонсора сборных РФ по футболу представили на ПМЭФ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заключил 15 июня соглашение о техническом партнерстве с представителями немецкой компанией Jogel. Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Jogel, сменивший Adidas. станет экипировать 27 национальных футбольных команд России.

Клубы и сборные РФ временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Недопуск к соревнованиям связан с проведением СВО на Украине.