Нового технического спонсора сборных РФ по футболу представили на ПМЭФ

Нового технического спонсора сборных России по футболу представили на ПМЭФ
Стал известен новый технический спонсор российских футбольных сборных разных возрастов.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заключил 15 июня соглашение о техническом партнерстве с представителями немецкой компанией Jogel. Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Jogel, сменивший Adidas. станет экипировать 27 национальных футбольных команд России.
Клубы и сборные РФ временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Недопуск к соревнованиям связан с проведением СВО на Украине.