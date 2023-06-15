На ПМЭФ представили стенд Москвы

С 14 по 17 июня в городе на Неве проходит XXVI Петербургский международный экономический форум. В этом году главная тема мероприятия — «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». По традиции, Москва представила в рамках выставочно-делового пространства свой стенд, знакомящий с главными городскими программами. Также гости форума могут здесь взять свежий выпуск «Вечерней Москвы» с тематической вкладкой «Городская среда», приуроченной к открытию форума.

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Стенд Москвы всегда является одной из точек притяжения для участников Петербургского международного экономического форума. Ведь именно тут делегации из российских регионов и других стран могут познакомиться с политикой и достижениями Москвы в различных сферах: от социальной поддержки населения и охраны культурного наследия до инвестиций в развитие промышленного сектора и крупных инфраструктурных проектов. Словом, представлена работа всех городских департаментов. Также на стенде можно послушать выступления и дискуссии экспертов, для чего предусмотрена сцена и небольшой зрительный зал, кофе-зона.

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В этот раз приятным бонусом для гостей стал дегустационный сет от робота Monti: высокотехнологичное устройство само наполняет стаканчики мороженым и угощает посетителей лакомством четырех вкусов с символичными названиями - мятное «БКЛ», персиковое «МЦД-3» и фисташковое «МЦД-4», пломбир «Кольцевая линия». Стаканчики «доставляются» гостю на подставке, напоминающей выгоны поезда метро «Москва 2020». Кроме того, робот умеет готовить молочные и кофейные напитки и конфеты драже.

Поддерживает транспортную тематику еще одно предложение, от которого трудно отказаться - желающие могут оперативно выпустить персональную транспортную карту «Тройка + Подорожник» со своей фотографией, действительную для Москвы и Питера. Дополняют выставочную экспозицию турникеты с биометрической системой оплаты проезда и макеты речных трамвайчиков, которые примут пассажиров этим летом.