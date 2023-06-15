Мосбиржа выступила за создание международного депозитария на базе БРИКС

Мосбиржа задумалась о создании международного депозитария на базе БРИКС. Идея уже прорабатывается, заявил глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума — 2023, передают «РБК Инвестиции».

«Сегодня депозитарии международные, их три — Нью-Йорк (Bank of New York Mellon. — «РБК Инвестиции»), Euroclear и Clearstream. Все они подключены ко всем центральным депозитариям стран, соответственно, мы вполне могли бы создать на уровне БРИКС депозитарий, который бы подключился к «ненедружественным» странам», — указал он.

Швецов обратил внимание на то, что пока данная идея является «сырой». По его словам, этот вопрос еще не обсуждался вне биржи.

Глава набсовета также отметил, что такой депозитарий мог бы стать альтернативой международным учетным организациям, подобно аналогам системы SWIFT. Вместе с тем платформа была бы «открытой», уточнил он.