$84.32+0.6891.07+0.68

ПМЭФ-2023: техноцентр беспилотных систем намерены создать на Дону

В Ростовской области намерены создать научно-образовательный центр для решения технологических задач в сфере беспилотных систем.

ПМЭФ-2023: техноцентр беспилотных систем намерены создать на Дону
© don24.ru

Об этом шла речь в ходе работы Международного экономического форума-2023. Донская делегация под руководством первого замглавы региона Виктора Гончарова посетила петербуржский завод «Радар ммс».

Научно-производственное предприятие сегодня - один из лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения.

«Такая инициатива важна для донского региона, она нацелена на создание и внедрение цифровых технологий в реальный сектор экономики, даст возможность расширять использование летательных аппаратов, в том числе в аграрной отрасли и промышленной сфере», - считает Виктор Гончаров.

Научно-образовательный центр технологических работ в сфере беспилотных систем создадут на базе ДГТУ.

«На базе нашего предприятии действует несколько научных и инженерных школ. Будем рады расширить масштабы нашего взаимодействия с вузами, войдя в партнерство с ДГТУ», – сказал генеральный директор - генеральный конструктор НПП «Радар ммс» Георгий Анцев.

Как ранее сообщалось, донской регион на ПМЭФ – 2023 представил проекты с общим объемом инвестиций около 720 млрд рублей. В ходе форума В городе заключено соглашение о создании в городе Гуково частного индустриального парка, а также о строительстве заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) и криогенных автозаправочных станций.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители