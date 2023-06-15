ПМЭФ-2023: техноцентр беспилотных систем намерены создать на Дону

Об этом шла речь в ходе работы Международного экономического форума-2023. Донская делегация под руководством первого замглавы региона Виктора Гончарова посетила петербуржский завод «Радар ммс».

Научно-производственное предприятие сегодня - один из лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения.

«Такая инициатива важна для донского региона, она нацелена на создание и внедрение цифровых технологий в реальный сектор экономики, даст возможность расширять использование летательных аппаратов, в том числе в аграрной отрасли и промышленной сфере», - считает Виктор Гончаров.

«На базе нашего предприятии действует несколько научных и инженерных школ. Будем рады расширить масштабы нашего взаимодействия с вузами, войдя в партнерство с ДГТУ», – сказал генеральный директор - генеральный конструктор НПП «Радар ммс» Георгий Анцев.

Как ранее сообщалось, донской регион на ПМЭФ – 2023 представил проекты с общим объемом инвестиций около 720 млрд рублей. В ходе форума В городе заключено соглашение о создании в городе Гуково частного индустриального парка, а также о строительстве заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) и криогенных автозаправочных станций.