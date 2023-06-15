Глава ЕЦБ не исключила повышения процентных ставок в июле

"Мы не удовлетворены развитием прогноза по инфляции, который является лишь одним из трех компонентов, на которые мы обращаем внимание. Именно поэтому сегодня мы приняли именно такие монетарные решения. И именно поэтому мы думаем, что, если не произойдет существенного изменения базовой линии [в динамике показателей], мы снова поднимем процентные ставки в июле", - сказала Лагард.