Экономист рассказал, чем грозит повышение ставки ЕЦБ

«Скорее всего, рецессия в еврозоне усугубится. Но они считают, что борьба с инфляцией важнее. Что будет с немецкой промышленностью, когда закончатся совсем поставки российского газа - я не знаю. Это вопрос , и, тем более, не в ведении ЕЦБ», - сказал финансовый аналитик.