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Экономист Разуваев: повышение ставки ЕЦБ грозит усугублением рецессии в еврозоне

Повышение ставки Европейским центральным банком может усугубить рецессию в еврозоне, сказал «Звезде» экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Так он прокомментировал решение регулятора поднять базовую процентную ставку до 4%.

Экономист рассказал, чем грозит повышение ставки ЕЦБ
© globallookpress.com

По его словам, это стандартная мера борьбы с инфляцией. Однако она хорошо работает против монетарной инфляции, но не очень работает против инфляции издержек.

«То есть, они в пандемию напечатали много денег - эту инфляцию они сбивают. А рост цен на энергоносители они не сбивают», - сказал Разуваев.

Повышение ставки немного играет в пользу укрепления евро против других мировых валют. Но и ухудшает ситуацию в реальном секторе, а также ведет к росту безработицы.

«Скорее всего, рецессия в еврозоне усугубится. Но они считают, что борьба с инфляцией важнее. Что будет с немецкой промышленностью, когда закончатся совсем поставки российского газа - я не знаю. Это вопрос , и, тем более, не в ведении ЕЦБ», - сказал финансовый аналитик.

Совет управляющих Европейского центрального банка на заседании 15 июня повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4%.

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