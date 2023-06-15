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Россия заключила более 750 контрактов в нацвалютах на поставки продукции АПК в 2023 году

Россия в 2023 году заключила более 750 контрактов на экспортные поставки агропромышленной продукции в национальных валютах. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Россия заключила более 750 контрактов в нацвалютах на поставки продукции АПК в 2023 году
© РИА Новости

"У нас 750 сделок в этом году. Это договоры, которые заключены в национальной валюте. Объем - 1,5 млн тонн агропродукции. И мы по этому направлению будем наращивать усилия", - сказала она.

По словам вице-премьера, проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в национальных валютах может быть внесен в правительство России в июне 2023 года.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия прорабатывает переход на расчеты в нацвалютах при экспорте зерна, доля таких поставок в ближайшее время может достичь 30%. Патрушев говорил, что для развития взаиморасчетов уже разработан и внесен в правительство проект указа президента РФ, который упростит процедуру открытия счетов для иностранных компаний.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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