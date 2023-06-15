В МЭР сообщили об ускорении годовой инфляции

"На неделе с 6 по 13 июня 2023 года (восемь дней) рост цен замедлился. Год к году инфляция составила 2,87%. Основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение темпов роста цен в секторе непродовольственных товаров преимущественно за счет замедления удорожания легковых автомобилей, стройматериалов и ускорения удешевления электротоваров и других бытовых приборов. Также замедлился рост цен в секторе услуг при замедлении темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев. На продовольственные товары рост цен отсутствовал при удешевлении плодоовощной продукции, на остальные продовольственные товары цены выросли на 0,12%", - отмечается в обзоре.