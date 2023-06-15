Аналитик указал на роль Китая в росте цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе стали расти из-за того, что спрос на топливо в Азии начал увеличиваться. Об этом RT заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Одним из факторов роста цен на газ в Европе стал увеличивающийся спрос на газ в Азии, прежде всего со стороны Китая. Из-за этого Европа и Азия начинают конкурировать между собой», — отметил Юшков.

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По его словам, еще одной причиной может стать начинающееся настоящее лето. В последние годы такие погодные изменения приводят к тому, что в Европе формируется пик потребления энергоносителей. При этом у других источников энергии начинаются проблемы.

Он пояснил, что сейчас гидроэлектростанции вырабатывают очень мало энергии. Также продолжаются ремонты на многих объектах атомной энергетики. При этом в прошлом году во время жаркой погоды водохранилища при атомных станциях либо пересыхали, либо вода в них была достаточно теплая, отчего реакторы не охлаждались. Из-за этого атомная энергетика работала с перебоями.

Стоимость июльских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в четверг, 15 июня, продолжила резкий рост последних дней. В ходе торгов она приближалась к уровню 500 долларов за тысячу кубометров, что почти в два раза выше, чем было на минимуме в начале месяца, свидетельствуют данные площадки.

При этом цены на топливо по-прежнему в два раза ниже, чем наблюдались годом ранее. Рост цен аналитики связывают с сезоном ремонтных работ на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ), а также аварии на СПГ-заводе Hammerfest на севере Норвегии.

Также свое влияние оказывает восстановление спроса на азиатских рынках, приближающаяся жара, что вызовет увеличение энергопотребления, и подозрения, что Украина откажется от продления контракта на транзит российского газа в Европу.

При этом запасы в европейских подземных хранилищах находятся на рекордно высоком уровне, еще две недели назад они превышали 70 процентов, и некоторые трейдеры ожидают, что заполнить их до целевого уровня 90 процентов удастся не к ноябрю, как запланировано, а уже в августе.

Стоимость газа на лондонской бирже ICE в ходе торгов в четверг, 15 июня, составила $550 за одну тысячу кубических метров. Это на 25% выше, чем в начале дня. Такой высокий уровень цены в Европе наблюдается впервые с апреля.

После окончания отопительного сезона в ЕС газ стабильно дешевел, снижаясь в цене до $282 за одну тысячу кубометров. На стоимости топлива сказывались высокие запасы в европейских подземных хранилищах. Они сейчас заполнены примерно на 70%.

Рост стоимости газа могли спровоцировать приближающаяся жара, авария на СПГ-заводе Hammerfest на севере Норвегии, а также опасения, что Киев откажется от транзита российского природного газа через территорию Украины.

В государствах ЕС по-прежнему наблюдается рост оптовых цен на голубое топливо. Помимо жары, влияет и фактор задержки вывода главного экспортного терминала Норвегии из планового ремонта.

Стоимость голубого топлива в ЕС выросла до двухмесячного максимума. Пятнадцатого июня осуществление поставок топлива с хаба TTF на месяц вперед подорожали до $476 за тысячу кубометров. С начала лета цены поднялись в 1,8 раза.

Основательно дороже стали и поставки голубого топлива в Европе текущей зимой. В данный момент они торгуются на уровне $680. Европейская эстафета была поддержана и азиатскими котировками СПГ. Они находятся приблизительно на том же уровне, что и европейские.

Как передавало EADaily, на Европу опустилась жара, и трейдеры стали переоценивать риски снабжения. Существует и другая причина. Речь идет о задержке возвращения главного экспортного терминала голубого топлива в Норвегии – Nyhamn. По сведениям, которые представил оператор норвежской ГТС, работы на нем планировали с девятнадцатого мая по четырнадцатое июня. Но срок окончания переносили, и не один раз. И теперь такая большая разница в месяц означает, что ЕС не сможет получить из Норвегии 2,4 миллиардов кубометров.

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что немецкая промышленность может серьезно пострадать, если Украина и Россия не продлят соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам политика, немецким промышленникам возможно придется сокращать мощности производства, если транзит российского газа прервется. Он подчеркнул, что безопасного сценария развития событий нет.

«Германии, возможно, придется сворачивать или даже полностью выводить из эксплуатации свои промышленные мощности, если соглашение Украины с РФ о транзите газа, истекающее в конце следующего года, не продлят», — говорится в сообщении.

Хабек пояснил, что терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ), который строится на севере Германии, сможет сыграть решающую роль в обеспечении энергией восточной Германии и стран Восточной Европы.

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,6 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,6 млн куб. м на 15 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

В среду, 14 июня, объем прокачки составил 41,2 млн куб. м.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 15 июня может составить около 41,6 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

О транзите через Украину

ОГТСУ 10 мая 2022 года сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств: компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет, отметили в ОГТСУ.

Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа - крупнейшую газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области - в "Газпроме" отметили, что это технологически невозможно сделать в связи с российской потоковой схемой.

Пик цен на газ в Европе может прийтись на самые жаркие июль и август, когда вырастет потребность в кондиционировании — в этот период цены на бирже могут подняться выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Сложно сказать, до каких отметок дойдут цены. В прошлом году на пике они были выше 2000 долларов в августе. До этого, в 2021 году, — выше 1000 долларов. Просто в прошлом году обычный дефицит усугубился сокращением поставок из России, — объяснил аналитик. — Сейчас, если летние температуры окажутся высокими, цены на бирже снова могут подняться выше 1000 долларов».

Юшков напомнил, что еще несколько дней назад газ стоил 270 долларов, 15 июня — 500. Такие колебания, по словам аналитика, тоже становятся нормой для Европы.

«Страны сами выбрали биржевую торговлю, в результате чего получили колебания в сотни долларов за пару дней. Думаю, пики цен придутся на июль-август, дальше начнется снижение, которое характерно для межсезонья: сезон кондиционирования уже закончится, отопления — еще не начнется. В сентябре-октябре цены перейдут к снижению, к тому же уровень заполненности ПХГ (подземных хранилищ газа — прим. «Ленты.ру») будет высоким. А в ноябре снова начнется отопительный сезон», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Подготовка Европы к предстоящей зиме будет более сложной, чем к предыдущей, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Подготовка к следующей зиме будет гораздо более трудной и более вызывающей, чем подготовка к прошедшей", - заявил он в ходе Петербургского международного экономического форума.

Сийярто пояснил, что в прошлом сентябре Европа получала значительно больше газа из России. Кроме того, никто не может гарантировать, что эта зима будет такой же теплой, добавил глава венгерского МИД.

Сийярто отметил также, что объем уже имеющегося в хранилищах Венгрии газа позволит обеспечить 37% годового спроса страны.

Ни одна страна не должна получать выгоду от энергокризиса или статуса страны-транзитера, заявил глава МИД Венгрии.

"Мы должны быть уверены, что ни одна страна не получит преимущества и не получит выгоды от текущей ситуации с энергетическим кризисом. И ни одна страна не должна получать выгоду от факта, что она является страной-транзитером для других. Чтобы понять, о чем я говорю, рассматривая Венгрию, есть два пути поставок нефти, две трубы. Сейчас обе страны, через которые проходят трубопроводы в Венгрию, повышают тарифы на транзит, как сумасшедшие, и скоординированным образом. Получение выгоды от кризиса, когда другие ставятся в более сложную ситуацию, - это то, что надо предотвратить", - сказал Сийярто.

Украина с 1 июня 2023 года повысила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через свою территорию в сторону Словакии и Венгрии на 25%.

"Новатэк" не рассчитывает на принципиальный рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе, так как потребности будут покрываться за счет возобновляемых источников энергии, заявил глава компании Леонид Михельсон на Петербургском международном экономическом форуме.

"В прошлом году резко вырос спрос в Европе [на СПГ] - на 60 млрд куб. м, на 68% к предыдущему году. Но в дальнейшем мы не видим принципиального спроса в данном регионе, не ожидаем. Считаю, что потребности там будут покрываться за счет возобновляемых источников", - сказал Михельсон.

По его словам, наиболее перспективными регионами является, например, Китай с прогнозируемым ростом спроса на 4% в этом году. Также растет спрос в Индии.

В целом, по его словам, потребление газа в мире составляет порядка 4 трлн куб. м газа. "Потребление газа в мире растет небольшими темпами - 1,5-1,8%, из этого роста 80% - это рост потребления СПГ. Ожидается, что где-то к 2030 году [мир] выйдет на потребление около 800 млрд куб. м, а к 2040 году - где-то уже под 1 трлн, именно по СПГ", - отметил Михельсон.

При этом "Новатэк" ожидает снижения цен на газ в долгосрочной перспективе, что приведет к росту спроса на газ по всему миру.