Страны ЕС в мае снизили потребление газа на 6%

Потребление газа странами Евросоюза (ЕС) в мае 2023 года снизилось на 6% в годовом выражении, до 20 млрд куб. м. При этом трубопроводный импорт газа в ЕС упал на 36% в прошлом месяце, а потребление газа Китаем в апреле выросло на 8,6%, говорится в отчете Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ).

В целом общее потребление газа в ЕС в январе - мае сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 161 млрд куб. м.

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"В мае 2023 года потребление газа в Европейском союзе сократилось на 6% в годовом выражении, достигнув в общей сложности 20 млрд куб. м. Это снижение было в первую очередь связано с увеличением выработки от возобновляемых источников энергии в нескольких странах ЕС и внедрением регламента ЕС, предусматривающего добровольное сокращение спроса на газ на 15% с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года", - говорится в документе.

При этом, несмотря на падение цен на газ в Европе, промышленный сектор не полностью восстановился по сравнению с 2022 годом.

В частности, спрос на газ в Германии в мае упал на 5% - до 4,5 млрд куб. м, в Италии - на 5,2%, до 3,9 млрд куб. м, во Франции - на 14%, до 1,7 млрд куб. м, в Испании - на 4,6%, до 2,2 млрд куб. м. Великобритания снизила потребление газа на 20% - до 3,5 млрд куб. м. Общее потребление газа Китаем в апреле, согласно отчету ФСЭГ, выросло на 8,6% год к году - до 31 млрд куб. м (в январе - апреле 2023 г. спрос вырос на 3,5% - до 129 млрд куб. м).

Импорт трубопроводного газа в ЕС в мае составил 12,7 млрд куб. м, что на 10% ниже, чем в апреле, и на 36% меньше показателя годом ранее. В целом в январе - мае 2023 года трубопроводные поставки в ЕС снизились на 35% - до 65 млрд куб. м. По данным ФСЭГ, из этого объема на поставки из России пришлось только 10 млрд куб. м (падение на 77%), на Норвегию - 37 млрд куб. м (-8%), 12 млрд куб. м были поставлены из Алжира, а оставшиеся объемы - из Азербайджана и Ливии. Доля норвежского газа в общем объеме трубопроводных поставок в 2023 году составляет 57%, российского - 15%.

Поставки СПГ

Поставки СПГ в Европу в прошлом месяце выросли на 10% - до 11,62 млн тонн. Нидерланды, Германия, Бельгия и Великобритания способствовали росту импорта СПГ Европой, компенсируя снижение поставок во Францию и Испанию. Импорт СПГ странами Азии снизился на 0,7% - до 20,58 млн тонн. Всего в январе - мае 2023 года Европа импортировала 58,9 млн тонн (+10%), Азия - 108,92 млн тонн (+1,6%).

Мировой экспорт СПГ в мае вырос на 3,2% год к году - до 33,52 млн тонн. В целом с начала года мировой экспорт СПГ вырос на 5,7% - до 174,79 млн тонн.