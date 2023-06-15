МИД Турции оценил зависимость от газа из России

"Насчет того, будет ли в этом участвовать российский газ, решит рынок. Если спроса на газ из России не будет, то они просто не найдут себе места на площадке хаба. Сами мы не хотим увеличивать свою зависимость от газа из РФ", - сказала представитель МИД Турции.