Белоусов назвал комфортный для России курс доллара

«С моей точки зрения сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — приводятся в материале его слова.