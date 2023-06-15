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Белоусов назвал комфортный для России курс доллара

Доллар по 80-90 рублей является комфортным для экономики России, бюджета и интересов экспортеров с импортерами. Такое мнение высказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает «РБК».

Белоусов назвал комфортный для России курс доллара
© РИА Новости

«С моей точки зрения сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — приводятся в материале его слова.

Белоусов назвал ослабление рубля, которое наблюдается в последнее время, корректировкой, а не трендом.

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Ранее курс доллара превысил 85 рублей. Среди причин ослабления рубля эксперты назвали падение цен на нефть, низкую активность экспортеров на валютном рынке и рост объема платежей в сторону нерезидентов.

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