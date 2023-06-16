Москва пятый год подряд стала лидером рейтинга инвестклимата в регионах России от АСИ
Город Москва сохранил лидерство в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формирует вместе с деловыми объединениями Агентство стратегических инициатив (АСИ). Вторую строчку заняла Республика Татарстан, на третьем месте - Московская, Нижегородская и Тюменская области, передает корреспондент ТАСС.
Презентация рейтинга прошла в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он позволяет оценить усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, выявить лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции.
Республика Башкортостан, Тульская, Сахалинская находятся на четвертом месте, на пятой строчке - Новгородская область и Красноярский край, на шестой - Санкт-Петербург и Чеченская Республика. Седьмую строчку рейтинга заняла Калужская область, восьмую - Республика Крым и Смоленская область, на девятой - Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Самарская область, на десятой - Республика Карелия.
На 11 месте находятся Челябинская и Белгородская области, на 12 - Ростовская область и город Севастополь. Шесть регионов - Республика Северная Осетия - Алания, Воронежская область, Приморский край, Новосибирская, Саратовская и Ленинградская области - заняли 13 место, Тамбовская область, Хабаровский и Пермский края - 14 место. Замыкают топ-15 рейтинга Кемеровская, Ярославская и Калининградская области, а также Республика Саха (Якутия) и Липецкая область.
О рейтинге
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов составляется АСИ с 2014 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Рейтинг рассчитывается по 70 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. В прошлом году в топ-3 вошли Москва, Республика Татарстан и Московская область, на четвертой позиции расположилась Тульская область, а пятую строчку поделили Республика Башкортостан, Нижегородская, Тюменская, Новгородская и Сахалинская области.