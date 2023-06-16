Москва пятый год подряд стала лидером рейтинга инвестклимата в регионах России от АСИ

Город Москва сохранил лидерство в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формирует вместе с деловыми объединениями Агентство стратегических инициатив (АСИ). Вторую строчку заняла Республика Татарстан, на третьем месте - Московская, Нижегородская и Тюменская области, передает корреспондент ТАСС.

Презентация рейтинга прошла в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он позволяет оценить усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, выявить лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции.

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Республика Башкортостан, Тульская, Сахалинская находятся на четвертом месте, на пятой строчке - Новгородская область и Красноярский край, на шестой - Санкт-Петербург и Чеченская Республика. Седьмую строчку рейтинга заняла Калужская область, восьмую - Республика Крым и Смоленская область, на девятой - Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Самарская область, на десятой - Республика Карелия.

На 11 месте находятся Челябинская и Белгородская области, на 12 - Ростовская область и город Севастополь. Шесть регионов - Республика Северная Осетия - Алания, Воронежская область, Приморский край, Новосибирская, Саратовская и Ленинградская области - заняли 13 место, Тамбовская область, Хабаровский и Пермский края - 14 место. Замыкают топ-15 рейтинга Кемеровская, Ярославская и Калининградская области, а также Республика Саха (Якутия) и Липецкая область.

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