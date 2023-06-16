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Макрон рассказал о зависимости страны от российского титана

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что производство французских (и не только) самолетов все еще зависит от поставок российского титана. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Макрон сделал, выступая на заводе компании Safran Aircraft Engines, производящей авиадвигатели для Airbus и Boeing.

Он подчеркнул, что зависимость от России стала очевидна во время кризиса, вызванного пандемией, и на фоне событий на Украине.

«Что касается титана, мы зависели и еще несколько месяцев будем зависеть от России», - заявил он.

По словам Макрона, сейчас Франция борется за «возвращение своего суверенитета». В частности, компании стремятся диверсифицировать поставки титана и ищут альтернативные технологии.

Портал Ouest-France ранее рассказал, что западные страны слишком зависят от российской атомной промышленности, чтобы вводить против нее санкции. В течение многих лет «Росатом» и его «дочки» доминируют в мировой цепочке поставок урана.

В 2022 году около трети своего обогащенного урана Франция закупила у России, а США - 28 процентов в 2021 году. Европейцы ежегодно импортируют российский уран на 200 миллионов евро.

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